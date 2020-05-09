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Скасування штрафних балів:
юристи пояснили наслідки для...

Скасування штрафних балів: юристи пояснили наслідки для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:01

Скасування штрафних балів: юристи пояснили наслідки для...

Пропонуємо до обговорення:
Водіям варто готуватися до наслідків.

Дивися повний текст Скасування штрафних балів: юристи пояснили наслідки для водіїв.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 19:01

Закінчилась епоха ... поваги та свідомості водіїв, починається жандармська держава. Ви ж цього хотіли, зелепупіки?
vladopal
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