Водіям варто готуватися до наслідків.
Дивися повний текст Скасування штрафних балів: юристи пояснили наслідки для водіїв.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 19:01
Скасування штрафних балів: юристи пояснили наслідки для...
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Дивися повний текст Скасування штрафних балів: юристи пояснили наслідки для водіїв.
Додано: Вів 19 тра, 2020 19:01
Закінчилась епоха ... поваги та свідомості водіїв, починається жандармська держава. Ви ж цього хотіли, зелепупіки?
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