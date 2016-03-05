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Скільки українців виїхало з
Польщі насправді - польські ЗМІ

Скільки українців виїхало з Польщі насправді - польські ЗМІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:42

Скільки українців виїхало з Польщі насправді - польські ЗМІ

Пропонуємо до обговорення:
"На початку пандемії близько мільйона робітників з України - тих легальних, про які ми знаємо - виїхали з Польщі, і таким чином ми створили собі цей мільйон робочих місць", - сказала Ядвіга Емілевич в ефірі RMF FM.

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R2
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 20:42

Не статья, а набор цифр которые на грани противоречия, при этом все цифры взяты из вполне официальных источников.
Watcher
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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