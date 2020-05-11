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У Івано-Франківську затримали хакера, який викрав...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:35
Пропонуємо до обговорення:
Служба безпеки України затримала в Івано-Франківську хакера зі світовою славою, відомого під ніком «Sanix», який продавав бази з 773 мільйонами адрес електронної пошти та 21 мільйоном паролів.
Дивися повний текст У Івано-Франківську затримали хакера, який викрав «найбільший в історії масив даних» - СБУ
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