Із 28 квітня 2020 року діє порядок, за яким роботодавці можуть звертатися за допомогою з часткового безробіття.
Дивися повний текст Допомогу з часткового безробіття отримають не всі: що треба знати.
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Додано: Вів 19 тра, 2020 21:44
Допомогу з часткового безробіття отримають не всі: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Допомогу з часткового безробіття отримають не всі: що треба знати.
Додано: Вів 19 тра, 2020 21:44
...не все смогут получить, вернее получить смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать....
И подпись: В. Кличко
Не шастаты.
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