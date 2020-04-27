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Допомогу з часткового безробіття
отримають не всі: що...

Допомогу з часткового безробіття отримають не всі: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:44

Допомогу з часткового безробіття отримають не всі: що...

Пропонуємо до обговорення:
Із 28 квітня 2020 року діє порядок, за яким роботодавці можуть звертатися за допомогою з часткового безробіття.

Дивися повний текст Допомогу з часткового безробіття отримають не всі: що треба знати.
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Повідомлення Додано: Вів 19 тра, 2020 21:44

...не все смогут получить, вернее получить смогут не только лишь все, мало кто сможет это сделать....

И подпись: В. Кличко

Не шастаты.
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