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Рада підтримала розширення
фінансових послуг "Укрпошти"

Рада підтримала розширення фінансових послуг "Укрпошти"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:44

Рада підтримала розширення фінансових послуг "Укрпошти"

Пропонуємо до обговорення:
Громадяни зможуть відкривати депозити, оплачувати карткою комунальні послуги, отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату.

Дивися повний текст Рада підтримала розширення фінансових послуг \"Укрпошти\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:44

отлично... еще больше времени на обслуживание и ожидание обслуживания... еще больше очередей.... а посылку получить/отправить уже и негде, от почты одно название.... филиал пенсионного фонда, блин...
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:57

  Tamagoch написав:отлично... еще больше времени на обслуживание и ожидание обслуживания... еще больше очередей.... а посылку получить/отправить уже и негде, от почты одно название.... филиал пенсионного фонда, блин...

Что мешает на НП посылки получать/отправлять?..
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:09

  _hunter написав:Что мешает на НП посылки получать/отправлять?..


правильно, посылки на НП, а из укрпочты сделать банк "Укрпошта" и начать приём депозитов "Поштова надійність" в гривне и "Гарантована копійка" в долларе :mrgreen:
Амвросий
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 11:17

  Амвросий написав:
  _hunter написав:Что мешает на НП посылки получать/отправлять?..


правильно, посылки на НП, а из укрпочты сделать банк "Укрпошта" и начать приём депозитов "Поштова надійність" в гривне и "Гарантована копійка" в долларе :mrgreen:

Шутки-шутками, но УкрПочту "душат" отделения во всяких селах да обязаловка по разносу пенсий -- прибыли оно все не приносит, даже наоборот. -- поэтому и мечутся в поисках доп-заработков...
У Штатовского USPS-а сейчас полностью аналогичные проблемы.
_hunter
 
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