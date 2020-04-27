Громадяни зможуть відкривати депозити, оплачувати карткою комунальні послуги, отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату.
Дивися повний текст Рада підтримала розширення фінансових послуг \"Укрпошти\".
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:44
Рада підтримала розширення фінансових послуг "Укрпошти"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада підтримала розширення фінансових послуг \"Укрпошти\".
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:44
отлично... еще больше времени на обслуживание и ожидание обслуживания... еще больше очередей.... а посылку получить/отправить уже и негде, от почты одно название.... филиал пенсионного фонда, блин...
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:57
Додано: Сер 20 тра, 2020 11:09
Додано: Сер 20 тра, 2020 11:17
Шутки-шутками, но УкрПочту "душат" отделения во всяких селах да обязаловка по разносу пенсий -- прибыли оно все не приносит, даже наоборот. -- поэтому и мечутся в поисках доп-заработков...
У Штатовского USPS-а сейчас полностью аналогичные проблемы.
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