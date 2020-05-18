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НБУ спрогнозував пік
економічної кризи в Україні

НБУ спрогнозував пік економічної кризи в Україні
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:46

НБУ спрогнозував пік економічної кризи в Україні

Пропонуємо до обговорення:
Незважаючи на те, що Україна почала перший етап виходу з карантину, країну очікує пік економічної кризи в другому кварталі цього року.

Дивися повний текст НБУ спрогнозував пік економічної кризи в Україні.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 08:46

пик продаж своих услуг у меня был в первый мясяц-полтора карантина, теперь очевидно денег у людей поубавилось, но подтянулись корпоративные клиенты, которые возобновляют работу.... не все так печально, могло быть и хуже... мне карантин понравился, надо регулярно так делать )
Tamagoch
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