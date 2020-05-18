Незважаючи на те, що Україна почала перший етап виходу з карантину, країну очікує пік економічної кризи в другому кварталі цього року.
Дивися повний текст НБУ спрогнозував пік економічної кризи в Україні.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 08:46
НБУ спрогнозував пік економічної кризи в Україні
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Дивися повний текст НБУ спрогнозував пік економічної кризи в Україні.
Додано: Сер 20 тра, 2020 08:46
пик продаж своих услуг у меня был в первый мясяц-полтора карантина, теперь очевидно денег у людей поубавилось, но подтянулись корпоративные клиенты, которые возобновляют работу.... не все так печально, могло быть и хуже... мне карантин понравился, надо регулярно так делать )
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