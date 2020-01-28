Проект Gemini, сонячна ферма вартістю 1 мільярд доларів в 50 км на північний схід від Лас-Вегаса, штат Невада, був схвалений Міністерством внутрішніх справ.
Дивися повний текст У США побудують найдорожчу і величезну сонячну електростанцію.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:49
У США побудують найдорожчу і величезну сонячну...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У США побудують найдорожчу і величезну сонячну електростанцію.
Додано: Сер 20 тра, 2020 09:50
Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).
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