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У США побудують найдорожчу
і величезну сонячну...

У США побудують найдорожчу і величезну сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:49

У США побудують найдорожчу і величезну сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
Проект Gemini, сонячна ферма вартістю 1 мільярд доларів в 50 км на північний схід від Лас-Вегаса, штат Невада, був схвалений Міністерством внутрішніх справ.

Дивися повний текст У США побудують найдорожчу і величезну сонячну електростанцію.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 09:50

Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).
avk
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:23

avk
ну предложите им ТЭС, заодно постройте рельсы через пустыню, и ежедневно покупайте/привозите туда уголь. И ещё учтите, что ТЭС с нормальной фильтрацией дыма стоят ОЧЕНЬ дорого.
N0mad
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:11

  avk написав:Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).

Смысл сравнивать?
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:30

  BIGor написав:
  avk написав:Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).

Смысл сравнивать?

«Есть такая профессия − зраду нагнетать» ©
-- вот и пишут по-поводу и без оного...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:43

  _hunter написав:
  BIGor написав:
  avk написав:Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).

Смысл сравнивать?

«Есть такая профессия − зраду нагнетать» ©
-- вот и пишут по-поводу и без оного...


слова то які вивчили - "зраду нагнітати", чуть хто думку чиюсь не розділяє, чи не дай боже, взагалі протилежну має, тулять ту "зраду" без розбору, куди не кинь.
wild.tomcat
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:55

  wild.tomcat написав:
  _hunter написав:
  BIGor написав:Смысл сравнивать?

«Есть такая профессия − зраду нагнетать» ©
-- вот и пишут по-поводу и без оного...


слова то які вивчили - "зраду нагнітати", чуть хто думку чиюсь не розділяє, чи не дай боже, взагалі протилежну має, тулять ту "зраду" без розбору, куди не кинь.

Какую еще "противоположную"? -- человек тупо ляпнул не подумав. В следующем же коменте написали, почему это БСК.
_hunter
 
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