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У США побудують найдорожчу і величезну сонячну...
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:49
Пропонуємо до обговорення:
Проект Gemini, сонячна ферма вартістю 1 мільярд доларів в 50 км на північний схід від Лас-Вегаса, штат Невада, був схвалений Міністерством внутрішніх справ.
Дивися повний текст У США побудують найдорожчу і величезну сонячну електростанцію
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R2
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Додано: Сер 20 тра, 2020 09:50
Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).
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avk
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:23
avk
ну предложите им ТЭС, заодно постройте рельсы через пустыню, и ежедневно покупайте/привозите туда уголь. И ещё учтите, что ТЭС с нормальной фильтрацией дыма стоят ОЧЕНЬ дорого.
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N0mad
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:11
avk написав:
Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).
Смысл сравнивать?
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BIGor
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:30
BIGor написав: avk написав:
Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).
Смысл сравнивать?
«Есть такая профессия − зраду нагнетать» ©
-- вот и пишут по-поводу и без оного...
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_hunter
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:43
_hunter написав: BIGor написав: avk написав:
Хилая электростанция за 1млрд. $. В Украине почти все ТЭС мощнее (кроме двух).
Смысл сравнивать?
«Есть такая профессия − зраду нагнетать» ©
-- вот и пишут по-поводу и без оного...
слова то які вивчили - "зраду нагнітати", чуть хто думку чиюсь не розділяє, чи не дай боже, взагалі протилежну має, тулять ту "зраду" без розбору, куди не кинь.
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wild.tomcat
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:55
wild.tomcat написав: _hunter написав: BIGor написав:
Смысл сравнивать?
«Есть такая профессия − зраду нагнетать» ©
-- вот и пишут по-поводу и без оного...
слова то які вивчили - "зраду нагнітати", чуть хто думку чиюсь не розділяє, чи не дай боже, взагалі протилежну має, тулять ту "зраду" без розбору, куди не кинь.
Какую еще "противоположную"? -- человек тупо ляпнул не подумав. В следующем же коменте написали, почему это БСК.
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_hunter
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:44
R2 написав:
Пропонуємо до обговорення:
сонячна ферма вартістю 1 мільярд доларів
У нас за половину этой суммы мост только могут построить...
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Конрад Карлович
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