RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Мінфіні назвали причини
відмови в доступних кредитах

У Мінфіні назвали причини відмови в доступних кредитах
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:14

У Мінфіні назвали причини відмови в доступних кредитах

Пропонуємо до обговорення:
Найчастіше відмовляли у видачі кредиту через необґрунтованість бізнес-плану.

Дивися повний текст У Мінфіні назвали причини відмови в доступних кредитах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88304
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 10:14

Выдали кредиты лишь 30% заявившим и восновном тем кто будет в ж*** к концу года - так себе перспектива. Хотя в разрезе отъёма дешёвой залоговой земли неплохая идея.
motronic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9
З нами з: 05.02.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: N0mad, o_boiko і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Названо головні причини кризи на енергоринку України
R2 » П'ят 15 тра, 2020 12:53
5 1199
Переглянути останнє повідомлення
Суб 16 тра, 2020 21:22
warlamp
Індексація пенсій: назвали категорію громадян, яким не... 1, 2
R2 » Нед 03 тра, 2020 12:18
15 4949
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 тра, 2020 00:18
wolya2708
У НБУ назвали причини зниження курсу долара
R2 » Вів 05 тра, 2020 11:06
5 484
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 тра, 2020 12:33
Конрад Карлович

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.