Найчастіше відмовляли у видачі кредиту через необґрунтованість бізнес-плану.
Дивися повний текст У Мінфіні назвали причини відмови в доступних кредитах.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 10:14
У Мінфіні назвали причини відмови в доступних кредитах
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Дивися повний текст У Мінфіні назвали причини відмови в доступних кредитах.
Додано: Сер 20 тра, 2020 10:14
Выдали кредиты лишь 30% заявившим и восновном тем кто будет в ж*** к концу года - так себе перспектива. Хотя в разрезе отъёма дешёвой залоговой земли неплохая идея.
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