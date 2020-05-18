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Низькі зарплати та корупція:
українці назвали...

Низькі зарплати та корупція: українці назвали...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:35

Низькі зарплати та корупція: українці назвали...

Пропонуємо до обговорення:
Найсерйознішою проблемою українці вважають високу вартість життя й низькі зарплати. На другому місці - корупція.

Дивися повний текст Низькі зарплати та корупція: українці назвали найсерйозніші проблеми країни.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 12:35

Ну ось і поговорили, що далі?
Дієвих кроків то немає -- популісти погаласували і зробили багато перестановок, в народі це називається "ІБД", а по суті уже видно, що вони самі не знають, що робити.
svyatoslav_hromyak
 
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