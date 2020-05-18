Найсерйознішою проблемою українці вважають високу вартість життя й низькі зарплати. На другому місці - корупція.
Дивися повний текст Низькі зарплати та корупція: українці назвали найсерйозніші проблеми країни.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:35
Низькі зарплати та корупція: українці назвали...
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Дивися повний текст Низькі зарплати та корупція: українці назвали найсерйозніші проблеми країни.
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:35
Ну ось і поговорили, що далі?
Дієвих кроків то немає -- популісти погаласували і зробили багато перестановок, в народі це називається "ІБД", а по суті уже видно, що вони самі не знають, що робити.
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