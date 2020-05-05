За розрахунками UNICEF понад 6 млн людей в Україні можуть опинитися поза межою бідності.
Дивися повний текст Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:45
Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський.
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:46
...это не показатель бедности людей, это показатель убожества власти, особенно всех Гарантов, которые и привели к таким результатам...
|