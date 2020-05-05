За розрахунками UNICEF понад 6 млн людей в Україні можуть опинитися поза межою бідності.
Дивися повний текст Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:45
Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський.
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:46
...это не показатель бедности людей, это показатель убожества власти, особенно всех Гарантов, которые и привели к таким результатам...
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:21
"У нас, на жаль, і прожитковий мінімум, і середня зарплата в країні менша в цілому" - намекает что типа для наших реалий такая средняя зарплата вроде бы и неплохо.....
Но во-первых этот "прожиточный минимум" непонятно кем и как рассчитывается - я бы хотел видеть этих считателей проживших хотя бы 1 год с этим минимумом.
А во вторых у нас цены на продукты часто выше чем в Европе, не говоря уже про шмотки и обувь. А на продукты малообеспеченные тратят больше половины доходов...
Стыдно за такие комменты преза
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:09
У нас приблизно 10 млн. пенсіонерів на такі гроші живуть ... Купа країн мають населення менше ...
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