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Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 12:45
Пропонуємо до обговорення:
За розрахунками UNICEF понад 6 млн людей в Україні можуть опинитися поза межою бідності.
Дивися повний текст Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності, - Зеленський
.
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R2
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Додано: Сер 20 тра, 2020 12:46
...это не показатель бедности людей, это показатель убожества власти, особенно всех Гарантов, которые и привели к таким результатам...
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vbereza958
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Додано: Сер 20 тра, 2020 14:21
"У нас, на жаль, і прожитковий мінімум, і середня зарплата в країні менша в цілому" - намекает что типа для наших реалий такая средняя зарплата вроде бы и неплохо.....
Но во-первых этот "прожиточный минимум" непонятно кем и как рассчитывается - я бы хотел видеть этих считателей проживших хотя бы 1 год с этим минимумом.
А во вторых у нас цены на продукты часто выше чем в Европе, не говоря уже про шмотки и обувь. А на продукты малообеспеченные тратят больше половины доходов...
Стыдно за такие комменты преза
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Vitalych-new
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:08
ну пожий місяць-другий хоча б на 10 тисяч, тоді й співатимеш.
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igorbuda52
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:09
Vitalych-new написав:
"У нас, на жаль, і прожитковий мінімум, і середня зарплата в країні менша в цілому" - намекает что типа для наших реалий такая средняя зарплата вроде бы и неплохо.....
Но во-первых этот "прожиточный минимум" непонятно кем и как рассчитывается - я бы хотел видеть этих считателей проживших хотя бы 1 год с этим минимумом.
А во вторых у нас цены на продукты часто выше чем в Европе, не говоря уже про шмотки и обувь. А на продукты малообеспеченные тратят больше половины доходов...
Стыдно за такие комменты преза
У нас приблизно 10 млн. пенсіонерів на такі гроші живуть ... Купа країн мають населення менше ...
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Puente
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:26
Да, у нас не маленькие зарплаты, у нас нищенские.Урежьте свои зарплаты до 200$ а людям поднимите.
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vovan_62
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:57
Ни стыда, ни совести, ничего ЛИШНЕГО!!!
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Галина441
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:07
ну да, одна "министеша" при з/п 60 000 "не могу позволить себе родить ребёнка"... А на 5 тысч- содержать семью с 3-мя детьми - "не бедность"...
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Марта
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:12
Марта написав:
ну да, одна "министеша" при з/п 60 000 "не могу позволить себе родить ребёнка"... А на 5 тысч- содержать семью с 3-мя детьми
- "не бедность"...
Этот вопрос нужно было два (лучше три) ребенка назад задавать...
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_hunter
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