Зе - 75%
Ивлеева - 15 сантиметров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18
Зе - 75%
Ивлеева - 15 сантиметров
Зе-Чмо
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:28
Всех госслужащих нужно отправить на минималку, всей семьёй. Вот тогда буду думать как жить и что поднимать.
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:50
Re: Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,.
Зря вы так. На 5-6 тысяч гривен в день вполне можно жить. Яхту, конечно, не купишь (разве что bavaria 30 cruise, и то, глубоко б/у), но на автомобиль, квартиру и покушать хватит.
Додано: Сер 20 тра, 2020 19:08
Re: Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,.
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