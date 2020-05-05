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Зарплата у 5-6 тисяч гривень
- це не показник бідності,...

Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18

  p_a_l написав:Сравнить его до выборов и это убожество на пресс конференции.
Действительно как по фильму. Им там после выборов прививки делают для бешенства.
75%. 15 сантиметров.

Зе - 75%
Ивлеева - 15 сантиметров
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:28

Всех госслужащих нужно отправить на минималку, всей семьёй. Вот тогда буду думать как жить и что поднимать.
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:50

Re: Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,.

Зря вы так. На 5-6 тысяч гривен в день вполне можно жить. Яхту, конечно, не купишь (разве что bavaria 30 cruise, и то, глубоко б/у), но на автомобиль, квартиру и покушать хватит.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 19:08

Re: Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,.

  Vitalych-new написав:у нас цены на продукты часто выше чем в Европе, не говоря уже про шмотки и обувь

Продукты надо только социальные покупать - хлеб, молоко, крупы. А шмотки в дешевом секондхенде у чурок. Президента из вас точно не получиться)))
Конрад Карлович
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