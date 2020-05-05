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Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:18
p_a_l написав:
Сравнить его до выборов и это убожество на пресс конференции.
Действительно как по фильму. Им там после выборов прививки делают для бешенства.
75%. 15 сантиметров.
Зе - 75%
Ивлеева - 15 сантиметров
Зе-Чмо
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p_a_l
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:28
Всех госслужащих нужно отправить на минималку, всей семьёй. Вот тогда буду думать как жить и что поднимать.
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straponesa
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:50
Зря вы так. На 5-6 тысяч гривен в день вполне можно жить. Яхту, конечно, не купишь (разве что bavaria 30 cruise, и то, глубоко б/у), но на автомобиль, квартиру и покушать хватит.
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Amid
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Додано: Сер 20 тра, 2020 19:08
Vitalych-new написав:
у нас цены на продукты часто выше чем в Европе, не говоря уже про шмотки и обувь
Продукты надо только социальные покупать - хлеб, молоко, крупы. А шмотки в дешевом секондхенде у чурок. Президента из вас точно не получиться)))
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Конрад Карлович
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:01
Даже эти деньги - смешно, если бы не было так грустно. А как жить на минимальную пенсию в размере 1638 грн.? КАК??
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sashamaestro1977
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:52
Конрад Карлович написав: Vitalych-new написав:
у нас цены на продукты часто выше чем в Европе, не говоря уже про шмотки и обувь
Продукты надо только социальные покупать - хлеб, молоко, крупы. А шмотки в дешевом секондхенде у чурок. Президента из вас точно не получиться)))
Повысился спрос на мусорки, все отделы в одном месте.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:51
Сказал тот, который в ресторане бутылку заказывает дороже в 10 раз.
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sensei
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Додано: Сер 20 тра, 2020 21:53
А вы себе и своре депутатов и министров дайте такую зарплату, что онис вами мудрейший сделают, народ терпит , увы вы заигрались, мы ждали от вас действий а вы просто трепло
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ovdienkotg
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Додано: Сер 20 тра, 2020 22:41
конец эпохи бедности
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Деньги
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Додано: Чет 21 тра, 2020 00:06
sensei При чем в долларах. А две трети врачей с зарплатой 4000грн. выгоняют с работы. Выпускают тысячи буйных психов и туберкулезников в массы.
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Vovick
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