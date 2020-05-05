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Зарплата у 5-6 тисяч гривень
- це не показник бідності,...

Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:38

"Это какой то позор"
Я за это чудо не голосовал, но когда выбрали надеялся что все будет не так плохо.
Создал безграмотное правительство которое уже сменил дважды, которое уже успело грохнуть экономику еле дышащую. В тихую сливает Донбасс и Крым.А теперь вобще как Пу... действует типа это не население бедное это статистику неправильно считают. На неугодных сбу натравливает ну прям настоящим президентом стал
acidw1
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