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Зарплата у 5-6 тисяч гривень
- це не показник бідності,...

Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 01:38

"Это какой то позор"
Я за это чудо не голосовал, но когда выбрали надеялся что все будет не так плохо.
Создал безграмотное правительство которое уже сменил дважды, которое уже успело грохнуть экономику еле дышащую. В тихую сливает Донбасс и Крым.А теперь вобще как Пу... действует типа это не население бедное это статистику неправильно считают. На неугодных сбу натравливает ну прям настоящим президентом стал
acidw1
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 06:46

Чтением комментариев людей выбравших себе клоуна в президенты — удовлетворен
Mind the gap.
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:50

Re: Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,.

  Vovick написав:А две трети врачей с зарплатой 4000грн. выгоняют с работы. Выпускают тысячи буйных психов и туберкулезников в массы.
А это второй этап реформы Супрун...ее никто кстати не отменял. Там еще и третий этап будет не переживайте((..
  vitaliy_berdinskikh написав:Чтением комментариев людей выбравших себе клоуна в президенты — удовлетворен
офшорник что ли лучше был? два сапога пара.. нет разницы в левом сапоге или в правом дырка больше, ноги то все равно мокрые).
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 07:55

  sashamaestro1977 написав:Даже эти деньги - смешно, если бы не было так грустно. А как жить на минимальную пенсию в размере 1638 грн.? КАК??
минимальное пособие по безработице 600 грн, вот где дно. А если уволились до 15.03 по собственному желанию то выплачивать вам его будут через 90 дней.
Востаннє редагувалось vitaliian в Чет 21 тра, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:17

Конец эпохи здравого смысла пришел год назад(((((((((( сейчас зе пробил очередное дно :mrgreen:
шурец
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