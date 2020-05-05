|
|
|
Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 01:38
"Это какой то позор"
Я за это чудо не голосовал, но когда выбрали надеялся что все будет не так плохо.
Создал безграмотное правительство которое уже сменил дважды, которое уже успело грохнуть экономику еле дышащую. В тихую сливает Донбасс и Крым.А теперь вобще как Пу... действует типа это не население бедное это статистику неправильно считают. На неугодных сбу натравливает ну прям настоящим президентом стал
-
acidw1
-
-
- Повідомлень: 111
- З нами з: 14.09.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 31 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 06:46
Чтением комментариев людей выбравших себе клоуна в президенты — удовлетворен
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
- UK рахунок в Monzo https://join.monzo.com/r/kz909qb
- UK, EU, PL та AU рахунки в TransferWise https://transferwise.com/invite/u/vitaliyb44
- UK адрес з кодом REF32426 client.ipostalmail.net/Signup?Referrer=REF32426
-
vitaliy_berdinskikh
-
-
- Повідомлень: 649
- З нами з: 06.08.19
- Подякував: 145 раз.
- Подякували: 70 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 07:50
Vovick написав:
А две трети врачей с зарплатой 4000грн. выгоняют с работы. Выпускают тысячи буйных психов и туберкулезников в массы.
А это второй этап реформы Супрун...ее никто кстати не отменял. Там еще и третий этап будет не переживайте((..
vitaliy_berdinskikh написав:
Чтением комментариев людей выбравших себе клоуна в президенты — удовлетворен
офшорник что ли лучше был? два сапога пара.. нет разницы в левом сапоге или в правом дырка больше, ноги то все равно мокрые).
-
Джон
-
-
- Повідомлень: 1388
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 56 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 07:55
sashamaestro1977 написав:
Даже эти деньги - смешно, если бы не было так грустно. А как жить на минимальную пенсию в размере 1638 грн.? КАК??
минимальное пособие по безработице 600 грн, вот где дно. А если уволились до 15.03 по собственному желанию то выплачивать вам его будут через 90 дней.
Востаннє редагувалось vitaliian
в Чет 21 тра, 2020 08:59, всього редагувалось 1 раз.
-
vitaliian
-
-
- Повідомлень: 3273
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 784 раз.
- Подякували: 982 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 08:47
Якщо зароплата 5-6 тисяч не є бідністю,то чому "ЕЛІТА" отримує зарплату в декілька ,а іноді в сотні разів більше. І ще хочу знати : в якій країні Європи президенти їздять в супроводі десятка броньованих машин,а працівники держустанов ,Верховної Ради на державних машинах і т. д,і т.п.
-
tborisova1
-
-
- Повідомлень: 3
- З нами з: 06.03.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 09:47
Марта написав:
ну да, одна "министеша" при з/п 60 000 "не могу позволить себе родить ребёнка"... А на 5 тысч- содержать семью с 3-мя детьми - "не бедность"...
А какого лысого при зп а 5000 грн рожать трое детей??? Есть ум в голове? Или только зайки и лужайки?
-
vetka
-
-
- Повідомлень: 6434
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 401 раз.
- Подякували: 1071 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:35
для того чтобы получать хорошую зарплату - нужно хорошо работать.
-
olexiy_ogryzko
-
-
- Повідомлень: 88
- З нами з: 25.02.15
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 28 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:38
vbereza958 написав:
это показатель убожества власти, особенно всех Гарантов, которые и привели к таким результатам.
с 1991-го страна только деградирует во всей своей массе
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3834
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 21 тра, 2020 10:39
Puente написав:
10 млн. пенсіонерів на такі гроші живуть ... Купа країн мають населення менше .
"Жить хорошо. А хорошо жить - еще лучше." не про нас?
-
sal
-
-
- Повідомлень: 3834
- З нами з: 25.03.16
- Подякував: 777 раз.
- Подякували: 285 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
|