Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...

Додано: Чет 21 тра, 2020 13:40

Faceless написав: Марта написав: vetka да мои ТРОЕ детей - при з/п в 5000, растут ЛЮДЬМИ, не голодными и человечными !!!

А если 80% страны - рожать перестанут ( исходя из вашей логики) = то украинев завтра можно будет увидеть только в музеях, в виде макетов. да мои ТРОЕ детей - при з/п в 5000, растут ЛЮДЬМИ, не голодными и человечными !!!А если 80% страны - рожать перестанут ( исходя из вашей логики) = то украинев завтра можно будет увидеть только в музеях, в виде макетов.

Тем не менее, заводить детей, не имея финансовой возможности их содержать - безответственость, и тут уже ни президент, ни верховная рада ни при чем. И не надо из себя героиню-спасительницу нации делать. Тем не менее, заводить детей, не имея финансовой возможности их содержать - безответственость, и тут уже ни президент, ни верховная рада ни при чем. И не надо из себя героиню-спасительницу нации делать.

Там может зп 5000 не в гривне, а в евро. Или, её зарплата 5000 грн, а муж-бизнесмен получает 1 000 000 грн в месяц, или она депутат, при официальной зарплате 5000 грн, леваком ещё $1 000 000 в месяц, или родители подарили тот же лям баксов на депозит, и живут не на зарплату, а на проценты.Так что, при зп 5000, вполне можно себе жить, если живёшь не за счёт зарплатыЕсли есть только 5000 грн в месяц, и нет никаких допдоходов, никаких сбережений, никакой недвижимости, то их не хватит даже на аренду 4-комнатной квартиры. Т.е., каждый ребёнок не будет имеет даже личного пространства. Про еду, игрушки и остальное даже речи не идёт.