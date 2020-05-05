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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 21 тра, 2020 12:27
Re: Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,.
все уже написано до меня ...
согласен с коментаторами только Зе их читать не будет зря стараетесь
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:57
vetka да мои ТРОЕ детей - при з/п в 5000, растут ЛЮДЬМИ, не голодными и человечными !!!
А если 80% страны - рожать перестанут ( исходя из вашей логики) = то украинев завтра можно будет увидеть только в музеях, в виде макетов.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:09
За неполные 30 лет население сократилось минимум на 40%, а может и больше -обещанной переписи населения как не было так скорее все и не будет,а если учесть что нынешнеее население на 40% состоит из пенсионеров, то тезис о музеях уже не выглядит фантастикой...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:16
Тем не менее, заводить детей, не имея финансовой возможности их содержать - безответственость, и тут уже ни президент, ни верховная рада ни при чем. И не надо из себя героиню-спасительницу нации делать.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:40
Там может зп 5000 не в гривне, а в евро. Или, её зарплата 5000 грн, а муж-бизнесмен получает 1 000 000 грн в месяц, или она депутат, при официальной зарплате 5000 грн, леваком ещё $1 000 000 в месяц, или родители подарили тот же лям баксов на депозит, и живут не на зарплату, а на проценты.
Так что, при зп 5000, вполне можно себе жить, если живёшь не за счёт зарплаты
Если есть только 5000 грн в месяц, и нет никаких допдоходов, никаких сбережений, никакой недвижимости, то их не хватит даже на аренду 4-комнатной квартиры. Т.е., каждый ребёнок не будет имеет даже личного пространства. Про еду, игрушки и остальное даже речи не идёт.
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