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Зарплата у 5-6 тисяч гривень
- це не показник бідності,...

Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:21

Да епоха не бідності 6 тисяч , а злиднів
vladtok571
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:27

Re: Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,.

все уже написано до меня ...
согласен с коментаторами только Зе их читать не будет зря стараетесь
yama
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:57

vetka да мои ТРОЕ детей - при з/п в 5000, растут ЛЮДЬМИ, не голодными и человечными !!!
А если 80% страны - рожать перестанут ( исходя из вашей логики) = то украинев завтра можно будет увидеть только в музеях, в виде макетов.
Марта
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:09

  Марта написав:vetka да мои ТРОЕ детей - при з/п в 5000, растут ЛЮДЬМИ, не голодными и человечными !!!
А если 80% страны - рожать перестанут ( исходя из вашей логики) = то украинев завтра можно будет увидеть только в музеях, в виде макетов.


За неполные 30 лет население сократилось минимум на 40%, а может и больше -обещанной переписи населения как не было так скорее все и не будет,а если учесть что нынешнеее население на 40% состоит из пенсионеров, то тезис о музеях уже не выглядит фантастикой...
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:16

  Марта написав:vetka да мои ТРОЕ детей - при з/п в 5000, растут ЛЮДЬМИ, не голодными и человечными !!!
А если 80% страны - рожать перестанут ( исходя из вашей логики) = то украинев завтра можно будет увидеть только в музеях, в виде макетов.

Тем не менее, заводить детей, не имея финансовой возможности их содержать - безответственость, и тут уже ни президент, ни верховная рада ни при чем. И не надо из себя героиню-спасительницу нации делать.
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:40

  Faceless написав:
  Марта написав:vetka да мои ТРОЕ детей - при з/п в 5000, растут ЛЮДЬМИ, не голодными и человечными !!!
А если 80% страны - рожать перестанут ( исходя из вашей логики) = то украинев завтра можно будет увидеть только в музеях, в виде макетов.

Тем не менее, заводить детей, не имея финансовой возможности их содержать - безответственость, и тут уже ни президент, ни верховная рада ни при чем. И не надо из себя героиню-спасительницу нации делать.

Там может зп 5000 не в гривне, а в евро. Или, её зарплата 5000 грн, а муж-бизнесмен получает 1 000 000 грн в месяц, или она депутат, при официальной зарплате 5000 грн, леваком ещё $1 000 000 в месяц, или родители подарили тот же лям баксов на депозит, и живут не на зарплату, а на проценты.
Так что, при зп 5000, вполне можно себе жить, если живёшь не за счёт зарплаты

Если есть только 5000 грн в месяц, и нет никаких допдоходов, никаких сбережений, никакой недвижимости, то их не хватит даже на аренду 4-комнатной квартиры. Т.е., каждый ребёнок не будет имеет даже личного пространства. Про еду, игрушки и остальное даже речи не идёт.
safonovstanislav
 
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