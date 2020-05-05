Зарплата у 5-6 тисяч гривень - це не показник бідності,...

Додано: Чет 21 тра, 2020 12:27

все уже написано до меня ...

согласен с коментаторами только Зе их читать не будет зря стараетесь

от чего он умер ? - от голода ! а... ну... это не страшно

отчего он умер ? - от КОВИД2019 А-А-А-А-А-А !!! УЖАССС-С-С!!!!