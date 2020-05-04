Ставки за іпотечними кредитами знизяться до 10% річних вже найближчим часом.
Дивися повний текст Президент анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 14:19
Президент анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом.
Додано: Сер 20 тра, 2020 14:19
Для начала президенту неплохо бы найти деньгиа на программу молодежного кредита, компенсацию процентов по которой его партия убрала из бюджета.
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