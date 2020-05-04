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Президент анонсував іпотеку
під 10% вже найближчим часом

Президент анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:19

Президент анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом

Пропонуємо до обговорення:
Ставки за іпотечними кредитами знизяться до 10% річних вже найближчим часом.

Дивися повний текст Президент анонсував іпотеку під 10% вже найближчим часом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 14:19

Для начала президенту неплохо бы найти деньгиа на программу молодежного кредита, компенсацию процентов по которой его партия убрала из бюджета.
arheops
 
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