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Коломойський підозрюється у
відмиванні сотень мільйонів...

Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:02

Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів...

Пропонуємо до обговорення:
Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.

Дивися повний текст Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів доларів у США.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:02

от з ним зєля за стіл сяде а з бандитствуючим мером Черкас ні за що.
хоча продвінутий юрист зєля мав би розуміти, що таке бандитизм.
igorbuda52
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