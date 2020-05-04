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Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:02
Пропонуємо до обговорення:
Олігарх Ігор Коломойський перебуває під слідством федерального великого журі США за звинуваченням у відмиванні сотень мільйонів доларів у сфері нерухомості США.
Дивися повний текст Коломойський підозрюється у відмиванні сотень мільйонів доларів у США
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:02
от з ним зєля за стіл сяде а з бандитствуючим мером Черкас ні за що.
хоча продвінутий юрист зєля мав би розуміти, що таке бандитизм.
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