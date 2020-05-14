RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Зеленський озвучив нові умови
проекту "інвестиційна няня"

Зеленський озвучив нові умови проекту "інвестиційна няня"
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:06

Зеленський озвучив нові умови проекту "інвестиційна няня"

Пропонуємо до обговорення:
Законопроєкт щодо ініціативи "інвестиційна няня" готовий і найближчими днями буде зареєстрований у Верховній Раді.

Дивися повний текст Зеленський озвучив нові умови проекту \"інвестиційна няня\".
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88311
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:07

хто б йому мудру і совісну няню призначив.
а то зовсім обка....
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 209
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Uber вводить нові правила перевезення для водіїв і клієнтів
R2 » Пон 18 тра, 2020 16:52
3 463
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 23:25
nikataxi
Зеленський планує ветувати скандальний закон про нові...
R2 » Чет 14 тра, 2020 23:37
1 328
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 23:37
al_a_shurshun
Зеленський назвав головні умови для зміни етапів...
R2 » Чет 14 тра, 2020 09:35
3 183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2020 13:27
farm

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Конкорд (8475)
20.05.2020 16:17
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.