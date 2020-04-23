Прем’єр-міністр Денис Шмигаль занепокоєний питанням збиткової діяльності "Енергоатома".
Дивися повний текст Шмигаль підрахував щомісячні збитки \"Енергоатому\".
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:09
Шмигаль підрахував щомісячні збитки "Енергоатому"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Шмигаль підрахував щомісячні збитки \"Енергоатому\".
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:09
спочатку відключаєм аж до банкрутства, потім турбуємся.
шмугляр ще той. ахмет аплодує.
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:22
Если президент не вмешается в ситуацию,то "засланные ахметовские козачки" угробят энерогоатом и сделают тариф в Украине самым высоким в мире.Европу уже обогнали.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:31
Пусть Ахметов компенсирует
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:39
Не называйте его так. Оно того не заслуживает. У оно сейчас звездная болезнь на пике.
Зе-Чмо
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:24
Усе елементарно, заборонити Ахметову продавати державі зелену енергію по 5грн, не знижувати потужність АС, де вартість енергії 0,5грн за 1квт, відчуваєте різницю в 10 разів. Але навіщо це, за усе мають платити бідні, так робить весь світ.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:25
sena_2008atp - не смішіть про бубочку, воно перестрашене слова не може сказати без вказівки тих, хто його запхав на престол
Востаннє редагувалось halyapet в Сер 20 тра, 2020 20:28, всього редагувалось 1 раз.
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