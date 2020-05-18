Як карантин вплинув на ринок оренди житла.
Дивися повний текст Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 15:29
Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени
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Дивися повний текст Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени.
Додано: Сер 20 тра, 2020 15:29
Хто писав цю статтю? Автор, ну будь ласка, зробіть хоч базовий автоматичний spell check, очі ріжуть ось ці ляпи:
"поступово сніжаются", "що сп ос на квартири", "После карантину відразу", "ніхто не отменял", і т.д.
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