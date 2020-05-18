RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Оренда житла в Києві: чи варто
очікувати зниження цін восени

Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:29

Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени

Пропонуємо до обговорення:
Як карантин вплинув на ринок оренди житла.

Дивися повний текст Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88317
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 132 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:29

Хто писав цю статтю? Автор, ну будь ласка, зробіть хоч базовий автоматичний spell check, очі ріжуть ось ці ляпи:
"поступово сніжаются", "що сп ос на квартири", "После карантину відразу", "ніхто не отменял", і т.д.
v_golub
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19
З нами з: 28.11.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:29

  v_golub написав:Хто писав цю статтю? Автор, ну будь ласка, зробіть хоч базовий автоматичний spell check, очі ріжуть ось ці ляпи:
"поступово сніжаются", "що сп ос на квартири", "После карантину відразу", "ніхто не отменял", і т.д.

А нефиг добровольно принудительно языку обучать. Никто и не собирается его учить, пусть патриоты учатся распознавать автопереводы. Или предъявляйте претензии гуглу за перевод. Но гуглу кишка тонка?
Зе-Чмо
p_a_l
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2852
З нами з: 15.02.11
Подякував: 27 раз.
Подякували: 565 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як довго в Києві діятиме знижка на оплату комуналки 1, 2
R2 » П'ят 15 тра, 2020 14:47
17 810
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2020 11:03
_hunter
В Києві з нового року планують підвищити тарифи на воду
R2 » Вів 19 тра, 2020 13:41
1 140
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 13:41
demon0983886848
У Києві з 19 травня почнеться другий етап планового...
R2 » Пон 18 тра, 2020 19:23
4 372
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 тра, 2020 09:00
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.