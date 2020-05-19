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Оренда житла в Києві: чи варто
очікувати зниження цін восени

Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:29

Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени

Пропонуємо до обговорення:
Як карантин вплинув на ринок оренди житла.

Дивися повний текст Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін восени.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 15:29

Хто писав цю статтю? Автор, ну будь ласка, зробіть хоч базовий автоматичний spell check, очі ріжуть ось ці ляпи:
"поступово сніжаются", "що сп ос на квартири", "После карантину відразу", "ніхто не отменял", і т.д.
v_golub
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:29

  v_golub написав:Хто писав цю статтю? Автор, ну будь ласка, зробіть хоч базовий автоматичний spell check, очі ріжуть ось ці ляпи:
"поступово сніжаются", "що сп ос на квартири", "После карантину відразу", "ніхто не отменял", і т.д.

А нефиг добровольно принудительно языку обучать. Никто и не собирается его учить, пусть патриоты учатся распознавать автопереводы. Или предъявляйте претензии гуглу за перевод. Но гуглу кишка тонка?
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:01

p_a_l Кацап?)
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Delta7
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:09

Re: Оренда житла в Києві: чи варто очікувати зниження цін во

Та я підозрюю , що там на будь-якій мові будуть граматичні помилки . І без Гугл-перекладача . Скільки років російську мову вже не вчать ? Люди орієнтуються на Вордівські словники ...
Puente
 
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