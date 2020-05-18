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США надали Україні понад $15 млн для боротьби з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 16:27
Пропонуємо до обговорення:
Сполучені Штати Америки надали Україні 15,5 мільйона доларів допомоги для боротьби з коронавирусной інфекцією COVID-19.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:27
Вот деребан пойдёт.
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