Сполучені Штати Америки надали Україні 15,5 мільйона доларів допомоги для боротьби з коронавирусной інфекцією COVID-19.
Дивися повний текст США надали Україні понад $15 млн для боротьби з коронавірусом.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 16:27
США надали Україні понад $15 млн для боротьби з...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст США надали Україні понад $15 млн для боротьби з коронавірусом.
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:03
А что дерибанить, 2 млн. ? Или гуманитарную хрень непонятного состава и качества ?
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