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З початку року вкладники
неплатоспроможних банків...

З початку року вкладники неплатоспроможних банків...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:29

З початку року вкладники неплатоспроможних банків...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом квітня 2020 року виплати гарантованого відшкодування вкладникам неплатоспроможних банків склали 15,6 млн грн.

Дивися повний текст З початку року вкладники неплатоспроможних банків отримали 11,6 млрд грн (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 16:29

Мне вот интересно, когда наконец наймут грамотного редактора что бы он писал нормальные заголовки и не позорил постоянно сайт глупыми заглавиями статей которые не имеют ничего общего ни с действительностью ни с содержанием самих статей размещенных на сайте или хотя бы наняли сообразительную пятиклассницу, которая будет вполне способна отличить аккумулированную на счетах фонда сумму на 01.05.2020 г. от суммы выплаченных фондом вкладчикам за период с начала года.
Михалыч
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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