ДМС запровадила пілотний проєкт з оформлення низькоризикових митних декларацій в автоматичному режимі.
Дивися повний текст Митна служба запровадила автоматичне оформлення для низькоризикових декларацій.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39
Митна служба запровадила автоматичне оформлення для...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Митна служба запровадила автоматичне оформлення для низькоризикових декларацій.
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39
А когда импорт автоматизируют?
Плинский постоянно про схемы говорит, а реакции ноль. Мне кажется, что СБУ и МВС не делает свою работу.
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