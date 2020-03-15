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Митна служба запровадила
автоматичне оформлення для...

Митна служба запровадила автоматичне оформлення для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39

Митна служба запровадила автоматичне оформлення для...

Пропонуємо до обговорення:
ДМС запровадила пілотний проєкт з оформлення низькоризикових митних декларацій в автоматичному режимі.

Дивися повний текст Митна служба запровадила автоматичне оформлення для низькоризикових декларацій.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:39

А когда импорт автоматизируют?
Плинский постоянно про схемы говорит, а реакции ноль. Мне кажется, что СБУ и МВС не делает свою работу.
egor6508
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