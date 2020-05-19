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Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:42
Пропонуємо до обговорення:
Рада Європейського Союзу на сьогоднішньому засіданні підтримала пропозицію Єврокомісії виділити 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на подолання економічних наслідків пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.
Дивися повний текст Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 мільярда євро допомоги
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:42
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