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Рада ЄС остаточно погодила
виділення Україні 1,2...

Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:42

Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2...

Пропонуємо до обговорення:
Рада Європейського Союзу на сьогоднішньому засіданні підтримала пропозицію Єврокомісії виділити 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні на подолання економічних наслідків пандемії коронавірусної інфекції COVID-19.

Дивися повний текст Рада ЄС остаточно погодила виділення Україні 1,2 мільярда євро допомоги.
R2
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без помощи совсем плохо? станет
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 21:57

так помощь или кредит???
buratinyo
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 08:57

  buratinyo написав:так помощь или кредит???

Помощь, но деньги нужно будет отдать.
_hunter
 
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