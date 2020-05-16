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Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 20 тра, 2020 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.
Дивися повний текст Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:54
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:22
demon0983886848 написав:
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