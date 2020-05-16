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Кабмін запроваджує адаптивний
карантин до 22 червня

Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:53

Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

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R2
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клоуны
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  demon0983886848 написав:клоуны

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Зе-Чмо
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