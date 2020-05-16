Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.
Дивися повний текст Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 17:53
Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня.
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42
Re: Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня
Бред какой то - "Глава Мининфраструктуры на своей странице в Facebook отметил, что возобновление пассажирских перевозок разрешено, если в регионе за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, при среднем количестве ПЦР и ИФА тестов более 12" То есть проводим 13 тестов, выявляем 11 заболевших (85% или 34 млн. украинцев) - транспорт можно запускать.
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