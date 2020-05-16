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Кабмін запроваджує адаптивний
карантин до 22 червня

Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:53

Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

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R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 17:54

клоуны
demon0983886848
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:22

  demon0983886848 написав:клоуны

Клоуны - ссыкуны.
Зе-Чмо
p_a_l
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:42

Re: Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня

Бред какой то - "Глава Мининфраструктуры на своей странице в Facebook отметил, что возобновление пассажирских перевозок разрешено, если в регионе за последние 7 дней на 100 тысяч населения насчитывается в среднем менее 12 новых случаев COVID-19, при среднем количестве ПЦР и ИФА тестов более 12" То есть проводим 13 тестов, выявляем 11 заболевших (85% или 34 млн. украинцев) - транспорт можно запускать.
Vovick
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 09:01

  Vovick написав:Бред какой то - "Глава Мининфраструктуры на своей странице в Facebook отметил, ...

Читайте только официальные документы -- постановы/законопроекты/законы/... -- их пишут специально обученные люди. Новая же команда (почти поголовно) абсолютно не умеет выражать свои мысли.
_hunter
 
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