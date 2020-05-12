Президент України Володимир Зеленський порекомендував меру Києва Віталію Кличку підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд".
Дивися повний текст Президент прокоментував ситуацію з \"Укрбудом\".
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:11
Президент прокоментував ситуацію з "Укрбудом"
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Дивися повний текст Президент прокоментував ситуацію з \"Укрбудом\".
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:11
Отличная отмазка, я забыл!
А напоминание себе поставить склерознике не судьба?
Люди ждут, им жить негде, а он ЗАБЫЛ!
Прекрасного выбрали балобола-склеротика!
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