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Президент прокоментував
ситуацію з "Укрбудом"

Президент прокоментував ситуацію з "Укрбудом"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:11

Президент прокоментував ситуацію з "Укрбудом"

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський порекомендував меру Києва Віталію Кличку підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд".

Дивися повний текст Президент прокоментував ситуацію з \"Укрбудом\".
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 18:11

Отличная отмазка, я забыл!
А напоминание себе поставить склерознике не судьба?
Люди ждут, им жить негде, а он ЗАБЫЛ!
Прекрасного выбрали балобола-склеротика!
straponesa
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:54

Re: Президент прокоментував ситуацію з

Это напомнило мне ответ двоечника на уроке в школе
"Ти вірша вивчив" - " Ні, я забув".

Реаьная строительный колапс в столице Украины, а он забув. Какой из него презедент.
Laven
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 11:50

  straponesa написав:Отличная отмазка, я забыл!
А напоминание себе поставить склерознике не судьба?
Люди ждут, им жить негде, а он ЗАБЫЛ!
Прекрасного выбрали балобола-склеротика!

Та да, действительно, чего это он ? Он должен с мыслью о Укрбуде засыпать и просыпаться, все остальное фигня, главное это удовлетворить кучку неудачно вложившихся граждан :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:17

  Igorten написав:
  straponesa написав:Отличная отмазка, я забыл!
А напоминание себе поставить склерознике не судьба?
Люди ждут, им жить негде, а он ЗАБЫЛ!
Прекрасного выбрали балобола-склеротика!

Та да, действительно, чего это он ? Он должен с мыслью о Укрбуде засыпать и просыпаться, все остальное фигня, главное это удовлетворить кучку неудачно вложившихся граждан :)

Аж настолько -- конечно нет. Но отмазку мог бы и по-умнее придумать -- "я забыл" -- это уровень первой трети начальной школы...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:21

  straponesa написав:Люди ждут, им жить негде, а он ЗАБЫЛ!

спекулянтам негде жить?
у них что-то случилось?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 12:43

Это вообще не президента уровень, тут Кличко должен репу чесать.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:06

какого фига мы должны отдавать наши деньги (заплаченные нами налоги) на стройку домов каким-то спекулям?
maksymzp88
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 13:27

_hunter Тут согласен, детский лепет, увы. Задача президента закладывать и править фундамент, а не устранять последствия кривых надстроек. Так латать дыры можно вечно.
Igorten
 
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