Президент України Володимир Зеленський порекомендував меру Києва Віталію Кличку підключитися до вирішення питання з корпорацією "Укрбуд".
Дивися повний текст Президент прокоментував ситуацію з \"Укрбудом\".
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Додано: Сер 20 тра, 2020 18:11
Президент прокоментував ситуацію з "Укрбудом"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Президент прокоментував ситуацію з \"Укрбудом\".
Додано: Сер 20 тра, 2020 18:11
Отличная отмазка, я забыл!
А напоминание себе поставить склерознике не судьба?
Люди ждут, им жить негде, а он ЗАБЫЛ!
Прекрасного выбрали балобола-склеротика!
Додано: Сер 20 тра, 2020 23:54
Re: Президент прокоментував ситуацію з
Это напомнило мне ответ двоечника на уроке в школе
"Ти вірша вивчив" - " Ні, я забув".
Реаьная строительный колапс в столице Украины, а он забув. Какой из него презедент.
Додано: Чет 21 тра, 2020 11:50
Та да, действительно, чего это он ? Он должен с мыслью о Укрбуде засыпать и просыпаться, все остальное фигня, главное это удовлетворить кучку неудачно вложившихся граждан
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:17
Аж настолько -- конечно нет. Но отмазку мог бы и по-умнее придумать -- "я забыл" -- это уровень первой трети начальной школы...
Додано: Чет 21 тра, 2020 12:21
спекулянтам негде жить?
у них что-то случилось?
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:06
какого фига мы должны отдавать наши деньги (заплаченные нами налоги) на стройку домов каким-то спекулям?
Додано: Чет 21 тра, 2020 13:27
_hunter Тут согласен, детский лепет, увы. Задача президента закладывать и править фундамент, а не устранять последствия кривых надстроек. Так латать дыры можно вечно.
Додано: Чет 21 тра, 2020 15:05
А почему с презедента спрашивают. Он должен заниматся экономикой и стратегией.
Кличко дал разрешение на строительство - пусть и отвечает. А тех кто дороги перекрывает, с перца задувать нужно.
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