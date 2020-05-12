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Президент прокоментував ситуацію з "Укрбудом"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 тра, 2020 18:03
А что Укрбуд только в киеве строил?
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