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В 2021 році доплати до пенсії
отримають пенсіонери...

В 2021 році доплати до пенсії отримають пенсіонери...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:06

В 2021 році доплати до пенсії отримають пенсіонери...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський прогнозує доплати до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.

Дивися повний текст В 2021 році доплати до пенсії отримають пенсіонери старше 75 років - Президент.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:06

Не на период короновируса, а РАЗОВАЯ выплата 1 тыс.грн.
С учётом повального роста цен везде, на всё и вся, даже увеличение минимальной пенсии (1638 грн.) на вышеупомянутую тысячу вопрос не решит.
sashamaestro1977
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