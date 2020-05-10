Президент Володимир Зеленський прогнозує доплати до пенсій у 2021 році для пенсіонерів старше 75 років.
Дивися повний текст В 2021 році доплати до пенсії отримають пенсіонери старше 75 років - Президент.
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Додано: Сер 20 тра, 2020 20:06
В 2021 році доплати до пенсії отримають пенсіонери...
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Дивися повний текст В 2021 році доплати до пенсії отримають пенсіонери старше 75 років - Президент.
Додано: Сер 20 тра, 2020 20:06
Не на период короновируса, а РАЗОВАЯ выплата 1 тыс.грн.
С учётом повального роста цен везде, на всё и вся, даже увеличение минимальной пенсии (1638 грн.) на вышеупомянутую тысячу вопрос не решит.
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