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У Києві ремонтують і будують
13 мостів і шляхопроводів

У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15

У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів

Пропонуємо до обговорення:
У столиці триває капітальний ремонт та будівельні роботи на 13 мостах і шляхопроводах.

Дивися повний текст У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 20:15

Уважаемый Виталий,
если не делать ничего в принципе 40 лет и больше и даже не тратить ни копейки на поддержку сооружений, мелкие ремонты и т.д. отсутствие которых разрушает сначала видимую часть конструкций. Капремонт это выброшенные деньги на ветер, т.к. дальше это дело никто поддерживать не будет. Тому есть примеры, развязка на Почтовке и развязка на Патоне. Обещали, что недочеты будут исправляться исполнителем в гарантийный срок, но видно, что ямы не залатись по технологии, а фасад мостов уже разрушен. Я бы осторожней ездил теперь на этих мостах!
asdrud2016
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:51

Re: У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів

У меня всего лишь один вопрос - Когда на Южном мосту сделают нормально все швы, потому что очень много водителей перед этим швами останавливаются и из-за этого возникают тянучки. Каждый ремонты по 20-ть раз, а толку никакого.
Laven
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Повідомлення Додано: Сер 20 тра, 2020 23:55

  Laven написав:У меня всего лишь один вопрос - Когда на Южном мосту сделают нормально все швы, потому что очень много водителей перед этим швами останавливаются и из-за этого возникают тянучки. Каждый ремонты по 20-ть раз, а толку никакого.

как это никакого толку? :D
все там продумано, ремонт ради ремонта, пока ремонтируют один то предыдущий отремонтированный уже разваливается и надо опять ремонтировать.
не бизнесмен вы :D
unicdima
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Повідомлення Додано: Чет 21 тра, 2020 00:02

Re: У Києві ремонтують і будують 13 мостів і шляхопроводів

все эти кличковские ремонты сплошная халтура, везде начали "ремонты", там где можно сделать за день делают по нескольку месяцев, по городу сплошные пробки.
По Шулявке уже прошел год и два месяца, а нормальной развязки так и нет, даже хуже стало.
Кличко за эту халтуру давно должен сидеть в тюрьме.
unicdima
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